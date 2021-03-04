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Главный тренер «Америки» резко раскритиковал расписание Кубка Бразилии из-за пандемии коронавируса

07:33
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Главный тренер «Америки» Лиска резко отреагировал на публикацию расписания Кубка Бразилии. Он недоволен, что командам предстоит путешествовать по стране в период пандемии коронавируса.

«Бразилия остановилась. Больницы переполнены. Мои друзья и тренеры умирают. Мы в ужасе! Ради всего святого!» — сказал Лиска в эфире местного телевидения.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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