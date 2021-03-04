Главный тренер «Америки» резко раскритиковал расписание Кубка Бразилии из-за пандемии коронавируса

Главный тренер «Америки» Лиска резко отреагировал на публикацию расписания Кубка Бразилии. Он недоволен, что командам предстоит путешествовать по стране в период пандемии коронавируса.

«Бразилия остановилась. Больницы переполнены. Мои друзья и тренеры умирают. Мы в ужасе! Ради всего святого!» — сказал Лиска в эфире местного телевидения.

Quando um t?cnico de futebol d? aula para autoridades sanit?rias. Parab?ns Lisca! pic.twitter.com/iXvT8BcAqW — Gabbardo (@GabbardoJoao) March 4, 2021

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.