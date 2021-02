Три игрока «Фламенго» вошли в сборную сезона чемпионата Бразилии

E como n?o ? s? de nerdice que vive o M&D, se liga no time #BolaDePrataESPN , com Marinho do Santos, Gomez e Weverton do Palmeiras. Destaque para o Claudinho q venceu 4 pr?mios, incluindo melhor meia, junto com o Arrascaeta. O que acharam?#Brasileirao2020 #BolaDePrata pic.twitter.com/oH4rgbLYlY