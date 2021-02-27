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Три игрока «Фламенго» вошли в сборную сезона чемпионата Бразилии

03:56
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ESPN объявил символическую сборную завершившегося чемпионата Бразилии. В состав вошли три игрока из «Фламенго», который стал чемпионом страны.

Полностью символическая сборная сезона выглядит так: Вевертон («Палмейрас»), Исла («Фламенго»), Жуниор Алонсо («Атлетику Минейру»), Густаву Гомес («Палмейрас»), Гильерме Арана («Атлетику Минейру»), Жерсон («Фламенго»), Эденилсон («Интернасьонал»), Клаудинью («Брагантино»), Арраскаэта («Фламенго»), Лусиану («Сан-Паулу») и Маринью («Сантос»).

Напомним, лучшим тренером сезона был признан Рожериу Сени, работающий с «Фламенго», а лучшим игроком — Клаудинью из «Брагантино».

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

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