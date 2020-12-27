«Коринтианс» с Жо обыграл «Ботафого»
«Коринтианс» победил «Ботафого» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Бразилии.
Первый мяч забил Хуан Касарес. В концовке отличился Матеус Витал Экс-форвард ЦСКА Жо вышел в стартовом составе гостей, на 79-й минуте его заменил Лукас Питон.
«Коринтианс» набрал 38 очков и занимает восьмое место. У «Ботафого» 23 очка и 19-я позиция.
Чемпионат Бразилии. Серия А
27-й тур
«Ботафого» — «Коринтианс» — 0:2 (0:1)
Голы: Касарес, 34 (0:1). Витал, 90+5 (0:2).
«Ботафого»: Диегу Кавальери, Варлей (Калу, 46), Кевин, Беневенуту, Кану, Форстер (Руан, 78), Виктор Луис (Матеус Баби, 46), Сисеру (Беса, 70), Кайю Алешандре, Жозе Велисон (Лекарос, 58), Педру Раул.
«Коринтианс»: Валтер, Фабиу Сантос, Фагнер, Жил, Жемерсон, Рамиру (Питон, 79), Касарес (Марллон, 85), Габриэл, Жо (Шавьер, 79), Отеро (Витал, 70), Силва (Леу Нател, 70).
Предупреждения: Беса, 75. Рамиру, 76.
Судья: Лопес.
27 декабря. Рио-де-Жанейро. Стадион «Нилтон Сантос».
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
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