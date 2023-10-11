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Агент Вагнера Лав убежден, что футболист завершит сезон лучшим бомбардиром серии В

Алина Савинова
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Эвандро Феррейра, агент экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лав, оценил гол бразильца в ворота «Понте-Прета» (3:3) в матче серии В.

Футболист на данный момент выступает за «Спорт Ресифи» во втором дивизионе бразильского чемпионата.

«Конечно, Вагнеру было важно прервать эту серию, никаких психологических проблем у него не было. Откровенно говоря, «Спорт Ресифе» показывал слабую игру в некоторых матчах, что сказалось на нелучшей результативности Вагнера. Я убежден, что он завершит сезон лучшим бомбардиром серии В», — цитирует Феррейру Metaratings.ru.

В текущем сезоне 39-летний нападающий провел 27 матчей в серии В, в которых отметился 11 голами и 3 результативными передачами. Вагнер Лав стал игроком «Спорт Ресифи» в 2022 году.

В России бразилец выступал за ЦСКА (2004-2012, 2013). Всего за армейцев он провел 259 игр, забил 124 гола и сделал 53 голевые передачи. Вместе с московским клубом Вагнер Лав становился трехкратным чемпионом России и шестикратным обладателем Кубка страны.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-vagnera-ubezhdyon-chto-lav-zavershit-sezon-luchshim-bombardirom-serii-v-293622/
Вагнер Лав
Футбол
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