Тите занял должность главного тренера «Фламенго»

Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите возглавил «Фламенго».

Контракт 62-летнего специалиста с клубом рассчитан до 2024 года. Как отмечают зарубежные источники, «Фламенго» возлагает большие надежды на Тите, учитывая его послужной список в бразильском футболе.

29 сентября красно-черные уволили Хорхе Сампаоли с поста главного тренера команды.

Тите возглавлял сборную Бразилии по футболу с 2016 года. В 2022-м, после поражения бразильцев на чемпионате мира в Катаре в четвертьфинальном матче против сборной Хорватии (1:1, по пенальти — 2:4), он покинул пост главного тренера национальной команды. Под его руководством сборная Бразилии стала обладателем Кубка Америки в 2019 году.

На данный момент «Фламенго» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, набрав 44 очка за 26 туров.