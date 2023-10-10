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Сегодня, 10:00

Тите занял должность главного тренера «Фламенго»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите возглавил «Фламенго».

Контракт 62-летнего специалиста с клубом рассчитан до 2024 года. Как отмечают зарубежные источники, «Фламенго» возлагает большие надежды на Тите, учитывая его послужной список в бразильском футболе.

29 сентября красно-черные уволили Хорхе Сампаоли с поста главного тренера команды.

Тите возглавлял сборную Бразилии по футболу с 2016 года. В 2022-м, после поражения бразильцев на чемпионате мира в Катаре в четвертьфинальном матче против сборной Хорватии (1:1, по пенальти — 2:4), он покинул пост главного тренера национальной команды. Под его руководством сборная Бразилии стала обладателем Кубка Америки в 2019 году.

На данный момент «Фламенго» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, набрав 44 очка за 26 туров.

Источник: https://bnn.network/politics/former-brazil-coach-tite-takes-the-helm-at-flamengo-amid-high-expectations/
ФК Фламенго
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