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Агент Руя Витории ведет переговоры с руководством «Фламенго»

20:37
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Руй Витории может возглавить бразильский клуб «Фламенго».

Как сообщает журналист Николо Скира со ссылкой на SicNoticias, агент португальского специалиста ведет переговоры с руководством команды. Витория является одним из главных кандидатов на пост нового тренера «Фламенго».

Ранее сообщалось об интересе команды к Карлушу Карвальялу («Брага») и Витору Перейре («Фенербахче»).

«Фламенго» по итогу сезона-2021 чемпионата Бразилии занял второе место. Команда набрала 71 очко в 38 матчах.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NicoSchira/status/1472978239039680519?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора
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