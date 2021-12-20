Агент Руя Витории ведет переговоры с руководством «Фламенго»

Руй Витории может возглавить бразильский клуб «Фламенго».

Как сообщает журналист Николо Скира со ссылкой на SicNoticias, агент португальского специалиста ведет переговоры с руководством команды. Витория является одним из главных кандидатов на пост нового тренера «Фламенго».

Ранее сообщалось об интересе команды к Карлушу Карвальялу («Брага») и Витору Перейре («Фенербахче»).

«Фламенго» по итогу сезона-2021 чемпионата Бразилии занял второе место. Команда набрала 71 очко в 38 матчах.