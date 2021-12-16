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Руй Витория может возглавить «Фламенго» после увольнения из «Спартака»

14:30
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руй Витория может возглавить «Фламенго», сообщает Gazeta Esportiva.

По информации источника, бразильский клуб находится в поисках нового главного тренера, приоритетным для руководства является назначение иностранного специалиста. «Фламенго» рассматривает португальских тренеров, ранее сообщалось об интересе команды к Карлушу Карвальялу («Брага») и Витору Перейре («Фенербахче»). Как утверждает источник, после увольнения из «Спартака» в список кандидатов попал и Витория.

Руководство «Фламенго» планирует отправиться на переговоры с кандидатами на следующей неделе, окончательное решение может быть принято до конца 2021 года.

Вчера, 15 декабря, «Спартак» объявил об увольнении Руя Витории, который работал с московским клубом с мая нынешнего года.

Дополнительная информация:

https://www.gazetaesportiva.com/times/flamengo/rui-vitoria-deixa-spartak-moscou-e-entra-na-mira-do-flamengo/

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Иван Торопцев все материалы автора
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