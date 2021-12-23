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Жорже Жезуш согласился вернуться на пост главного тренера «Фламенго»

07:51
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Главным тренером «Фламенго» может вновь стать Жорже Жезуш, сообщает Globo Esporte. Сейчас португальский специалист возглавляет «Бенфику».

По данным источника, тренер принял условия «Фла» и согласился вернуться. Отмечается, что он хочет вновь поработать в бразильском футболе. Теперь клубу осталось договориться с «Бенфикой». Ранее сообщалось, что «Бенфика» планирует расстаться с тренером в конце сезона, но сезон в Бразилии начинается раньше.

67-летний португалец уже тренировал «Фламенго» в 2019-2020 годах. Вместе с командой он стал чемпионом Бразилии, выиграл Кубок Либертадорес, Рекопу Южной Америки (аналог Суперкубка УЕФА), а также Суперкубок страны.

После поражение в финале Кубка Либертадорес от «Палмейраса» (1:2 ОТ) пост главного тренера «Фла» покинул Ренату Гаушу.

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Евгений Петров все материалы автора
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