Жорже Жезуш согласился вернуться на пост главного тренера «Фламенго»

Главным тренером «Фламенго» может вновь стать Жорже Жезуш, сообщает Globo Esporte. Сейчас португальский специалист возглавляет «Бенфику».

По данным источника, тренер принял условия «Фла» и согласился вернуться. Отмечается, что он хочет вновь поработать в бразильском футболе. Теперь клубу осталось договориться с «Бенфикой». Ранее сообщалось, что «Бенфика» планирует расстаться с тренером в конце сезона, но сезон в Бразилии начинается раньше.

67-летний португалец уже тренировал «Фламенго» в 2019-2020 годах. Вместе с командой он стал чемпионом Бразилии, выиграл Кубок Либертадорес, Рекопу Южной Америки (аналог Суперкубка УЕФА), а также Суперкубок страны.

После поражение в финале Кубка Либертадорес от «Палмейраса» (1:2 ОТ) пост главного тренера «Фла» покинул Ренату Гаушу.