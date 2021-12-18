Роналдо стал владельцем своей первой команды «Крузейро»

Легендарный футболист Роналдо приобрел бразильский футбольный клуб «Крузейро», сообщает журналист Николо Скира.

45-летний бразилец приобрел 90% акций клуба за 400 миллионов реалов (около 70,2 миллиона долларов).

Роналдо начинал свою профессиональную карьеру в этом клубе. Он выступал за «Крузейро» с 1993 по 1994 год.

«Крузейро» выступает в серии В чемпионата Бразилии. В сезоне-2021 команда заняла 14-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков в 38 матчах.

В сентябре 2018 года Роналдо за 30 миллионов евро приобрел 51% акций испанского клуба «Реал Вальядолид» и стал владельцем и президентом команды.