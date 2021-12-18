Роналдо стал владельцем своей первой команды «Крузейро»
Легендарный футболист Роналдо приобрел бразильский футбольный клуб «Крузейро», сообщает журналист Николо Скира.
45-летний бразилец приобрел 90% акций клуба за 400 миллионов реалов (около 70,2 миллиона долларов).
Роналдо начинал свою профессиональную карьеру в этом клубе. Он выступал за «Крузейро» с 1993 по 1994 год.
«Крузейро» выступает в серии В чемпионата Бразилии. В сезоне-2021 команда заняла 14-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков в 38 матчах.
В сентябре 2018 года Роналдо за 30 миллионов евро приобрел 51% акций испанского клуба «Реал Вальядолид» и стал владельцем и президентом команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/NicoSchira/status/1472249976478744576?s=20
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю