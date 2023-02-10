Абрамович хочет купить клуб в Бразилии, чтобы скорее вернуться к футбольным делам
Российский предприниматель и бывший владелец «Челси» Роман Абрамович хочет купить клуб в Бразилии.
Как сообщает Fanaticos, олигарх хочет скорее вернуться к футбольным делам. Одним из вариантов для приобретения Абрамович рассматривает покупку выступающей во втором дивизионе «Лондрины».
Также ему могут быть интересны «Атлетико Минейро» или «Сан-Паулу».
Ранее СМИ сообщали, что Абрамович планирует поселиться в Стамбуле и купить футбольный клуб. Затем пресс-служба бизнесмена опровергла эту информацию.
Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год. В мае этого года стало известно, что российский бизнесмен завершил продажу клуба консорциуму во главе с американцем Тоддом Боэли и инвестиционной компанией Clearlake Capital.
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