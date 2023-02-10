Стали известны результаты экспертизы по делу Алвеса и предполагаемой жертвы

По данным судмедэкспертизы, подтвержден факт сексуального контакта между экс-игроком «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвесом и девушкой, которая обвинила его в изнасиловании, сообщает El Periodico.

Источник сообщает, что на экспертизу было взято несколько образцов биологического материала. Девушка предоставила образцы с одежды. Образцы семенной жидкости были сопоставлены с ДНК-материалом Алвеса, который он сдал во время заключения. Данные судмедэкспертизы показали, что биологический материал принадлежит бразильцу.

39-летнего Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. Он был задержан и взят под стражу 20 января.

Если Алвеса признают виновным, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.