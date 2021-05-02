Щербаченко передал просьбу игроков ФК «Минск» Александру Лукашенко

Российский тренер ФК «Минск» Федор Щербаченко после матча с «Торпедо-Белаз» обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой оставить у руля клуба Игоря Шлойдо.

— Рад за свою команду, которая продемонстрировала очень зрелый, хороший качественный футбол. Было, правда, пару провалов — особенно в начале встречи. Но когда в составе выходит 6 лимитчиков, такие вещи неизбежны. К примеру, ошибка нашего молодого игрока при втором голе — это неизбежно. Мы сегодня больше не в таблицу смотрим, а на поле. Наблюдаем, как ребята растут. Надеемся, что во втором круге, а, может быть, и раньше мы будем больше играть с позиции силы. Поблагодарил ребят, сказал, что горжусь ими.

Пользуясь случаем, хотел бы сказать вот о чем. Наш руководитель, Игорь Михайлович Шлойдо 20 лет уже стоит у руля клуба. Сейчас возник вопрос о продлении с ним контракта. Все сотрудники клуба написали письмо на имя президента Белоруссии Лукашенко с просьбой поддержать кандидатуру Шлойдо. Все считают его очень высококлассным специалистом, мудрым руководителем. Игроки и работники клуба меня попросили: «Федор Анатольевич, скажите на пресс-конференции, что мы хотим, чтобы Игорь Михайлович остался».

Вчера в Минспорте состоялось мероприятие, на котором обсуждались перспективы белорусского спортивного резерва. Я уже три с половиной месяца работаю здесь. И с первого дня Игорь Михайлович поставил передо мной задачу развивать и воспитывать местных игроков. У нас на каждую игру сейчас по 8-9 человек в заявочном листе. В матче с «Торпедо» установили рекорд в основном составе — 6 человек. Надеюсь, мы так и будем продолжать.