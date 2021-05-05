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«Ислочь» обыграла «Шахтер» и вышла в финал Кубка Белоруссии

19:37
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«Ислочь» победила солигорский «Шахтер» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Белоруссии и вышла в финал турнира.

Голы забивали Иван Дибанго и Дмитрий Юсов. В первом матче «Шахтер» победил 1:0. Второй финалист определится в противостоянии между «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ.

Кубок Белоруссии

1/2 финала

Ответный матч

«Ислочь» — «Шахтер» — 2:0 (0:0)

Голы: Дибанго, 68, Юсов, 77

Первый матч — 0:1

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