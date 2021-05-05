«Ислочь» обыграла «Шахтер» и вышла в финал Кубка Белоруссии
19:37
«Ислочь» победила солигорский «Шахтер» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Белоруссии и вышла в финал турнира.
Голы забивали Иван Дибанго и Дмитрий Юсов. В первом матче «Шахтер» победил 1:0. Второй финалист определится в противостоянии между «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ.
Кубок Белоруссии
1/2 финала
Ответный матч
«Ислочь» — «Шахтер» — 2:0 (0:0)
Голы: Дибанго, 68, Юсов, 77
Первый матч — 0:1
Чемпионат Белоруссии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание и трансляции, анонсы и обзоры игр
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю