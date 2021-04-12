Белорусская команда отправилась в колхоз после трех матчей без побед
Спортивный директор брестского «Руха» Сергей Присяжнюк рассказал о том, как команда отправилась в колхоз после трех матчей без побед на старте чемпионата Белоруссии.
«Да, это правда, — цитирует Присяжнюка by.tribuna.com. — Мы поехали в колхоз. Поработали немного, подышали воздухом. Такой своеобразный тимбилдинг был.
Это наше командное решение. Ребята поддержали. Кто-то в церковь ездит, свечки ставит, а мы решили съездить в колхоз. Это идея всего коллектива.
Раньше мы в церковь ездили, устраивали тимбилдинги другого формата. Сейчас так решили попробовать. Если выиграли, значит, все пошло на пользу».
«Рух» одержал первую победу в четвертом туре. В предыдущих матчах команда играла вничью.
Дополнительная информация:
https://by.tribuna.com/football/1095996363-sportdir-ruxa-prisyazhnyuk-kto-to-v-czerkov-ezdit-svechki-stavit-a-my-.html
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