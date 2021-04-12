Белорусская команда отправилась в колхоз после трех матчей без побед

Спортивный директор брестского «Руха» Сергей Присяжнюк рассказал о том, как команда отправилась в колхоз после трех матчей без побед на старте чемпионата Белоруссии.

«Да, это правда, — цитирует Присяжнюка by.tribuna.com. — Мы поехали в колхоз. Поработали немного, подышали воздухом. Такой своеобразный тимбилдинг был.

Это наше командное решение. Ребята поддержали. Кто-то в церковь ездит, свечки ставит, а мы решили съездить в колхоз. Это идея всего коллектива.

Раньше мы в церковь ездили, устраивали тимбилдинги другого формата. Сейчас так решили попробовать. Если выиграли, значит, все пошло на пользу».

«Рух» одержал первую победу в четвертом туре. В предыдущих матчах команда играла вничью.