Футбол
Белоруссия
Новости
Таблица Календарь / результаты
Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Белорусская команда отправилась в колхоз после трех матчей без побед

20:07
Теги:

Спортивный директор брестского «Руха» Сергей Присяжнюк рассказал о том, как команда отправилась в колхоз после трех матчей без побед на старте чемпионата Белоруссии.

«Да, это правда, — цитирует Присяжнюка by.tribuna.com. — Мы поехали в колхоз. Поработали немного, подышали воздухом. Такой своеобразный тимбилдинг был.

Это наше командное решение. Ребята поддержали. Кто-то в церковь ездит, свечки ставит, а мы решили съездить в колхоз. Это идея всего коллектива.

Раньше мы в церковь ездили, устраивали тимбилдинги другого формата. Сейчас так решили попробовать. Если выиграли, значит, все пошло на пользу».

«Рух» одержал первую победу в четвертом туре. В предыдущих матчах команда играла вничью.

Дополнительная информация:

https://by.tribuna.com/football/1095996363-sportdir-ruxa-prisyazhnyuk-kto-to-v-czerkov-ezdit-svechki-stavit-a-my-.html

Чемпионат Белоруссии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание и трансляции, анонсы и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд