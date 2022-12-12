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Белоруссия. Высшая лига

12 декабря, 15:47

Агент Нечаева заявил, что к его клиенту есть интерес от европейских клубов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Виталий Леденев рассказал, что российские клубы проявляют интерес к защитнику БАТЭ Даниле Нечаеву.

«Интерес к Нечаеву есть не только от российских клубов, но и от европейских. Но надо признать, что варианты с Европой сейчас чуть сложнее осуществить, потому что там нужна рабочая виза — с этим есть некие проблемы. Не каждая страна сможет сделать рабочую визу футболисту и открыть счет в европейском банке», — приводит слова Леденева «РБ Спорт».

23-летний белорус выступает за БАТЭ с января 2021 года. Всего за белорусский клуб он провел 67 матчей, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-nechaeva-interes-k-danile-est-ne-tol-ko-ot-rossijskih-klubov-no-i-ot-evropejskih/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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