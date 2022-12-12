Агент Нечаева заявил, что к его клиенту есть интерес от европейских клубов

Футбольный агент Виталий Леденев рассказал, что российские клубы проявляют интерес к защитнику БАТЭ Даниле Нечаеву.

«Интерес к Нечаеву есть не только от российских клубов, но и от европейских. Но надо признать, что варианты с Европой сейчас чуть сложнее осуществить, потому что там нужна рабочая виза — с этим есть некие проблемы. Не каждая страна сможет сделать рабочую визу футболисту и открыть счет в европейском банке», — приводит слова Леденева «РБ Спорт».

23-летний белорус выступает за БАТЭ с января 2021 года. Всего за белорусский клуб он провел 67 матчей, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.