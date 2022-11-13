Защитник белорусской «Сморгони» попытался сделать предложение своей девушке, но стюард грубо оттолкнул невесту

Защитник «Сморгони» Владислав Шубович решил оригинально отпраздновать свой гол в матче первой лиги чемпионата Белоруссии против «Волны» (2:0).

Футболист отличился в конце второго тайма, отправился к бровке вместе с одноклубниками и позвал свою невесту, чтобы сделать ей предложение. Когда девушка подошла к полю, стюард грубо оттолкнул ее.

Шубович заступился за свою невесту, однако конфликт удалось погасить после вмешательства судьи. Охранник отошел в сторону, а футболист в результате все же сделал предложение девушке, за что потом получил желтую карточку.

1 октября в матче 11-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Сочи» (4:1) форвард оренбуржцев Владимир Сычевой также сделал предложение своей девушке после забитого гола. Главный арбитр встречи Артем Любимов не стал показывать футболисту желтую карточку, которая могла стать для игрока второй в игре.