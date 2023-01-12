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Казахстанский нападающий Митрофанов проходит просмотр в белорусской «Ислочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Казахстанский нападающий Денис Митрофанов прибыл на просмотр в белорусский клуб «Ислочь», сообщает Meta-ratings.kz.

21-летний футболист начал карьеру в 2019 году в молодежном составе «Алтая», а спустя два года перешел в «Кайрат». В 2022 году нападающий выступал за «Атырау», за которую провел 12 матчей и не отметился результативными действиями.

В январе 2021 года Митрофанов мог перейти в польскую «Вислу», но не смог пройти медосмотр, так как прибыл с травмой.

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