Сборная Таджикистана в серии пенальти обыграла ОАЭ и вышла в четвертьфинал Кубка Азии

Сборная Таджикистана победила ОАЭ в матче 1/8 финала Кубка Азии — 1:1 (пенальти 5:3).

Счет на 30-й минуте открыл Вахдат Ханонов. Сборная ОАЭ отыгралась благодаря голу Халифа Аль-Хаммади в концовке основного времени. Команды не сумели отличиться в дополнительное время, а в серии пенальти точнее оказались игроки сборной Таджикистана.

Таджикистан стал вторым четвертьфиналистом Кубка Азии. Ранее в эту стадию пробилась Австралия, разгромившая Индонезию (4:0).

В 1/4 финала Таджикистан сыграет с победителем пары Ирак — Иордания.