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Сегодня, 22:01

Сборная Таджикистана в серии пенальти обыграла ОАЭ и вышла в четвертьфинал Кубка Азии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Таджикистан — ОАЭ.
Фото Reuters

Сборная Таджикистана победила ОАЭ в матче 1/8 финала Кубка Азии — 1:1 (пенальти 5:3).

Счет на 30-й минуте открыл Вахдат Ханонов. Сборная ОАЭ отыгралась благодаря голу Халифа Аль-Хаммади в концовке основного времени. Команды не сумели отличиться в дополнительное время, а в серии пенальти точнее оказались игроки сборной Таджикистана.

Таджикистан стал вторым четвертьфиналистом Кубка Азии. Ранее в эту стадию пробилась Австралия, разгромившая Индонезию (4:0).

В 1/4 финала Таджикистан сыграет с победителем пары Ирак — Иордания.

Кубок Азии. 1/8 финала
28 янв, 19:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Таджикистан
6:4
ОАЭ

Источник: Сетка плей-офф Кубка Азии
Футбол
Сборная ОАЭ по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
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