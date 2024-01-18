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Сегодня, 16:28

Сборная Австралии обыграла Сирию и вышла в плей-офф Кубка Азии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сирия — Австралия.
Фото Reuters

Сборная Австралии одержала победу над Сирией в матче второго тура группового турнира Кубка Азии — 1:0.

Единственный гол на 59-й минуте забил Джексон Ирвайн.

Австралийцы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф Кубка Азии. После двух матчей команда с 6 очками лидирует в группе B, опережая сборные Узбекистана и Сирии на 5 очков.

В другом матче второго тура в этом квартете сыграют команды Индии и Узбекистана. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Кубок Азии. Группа B
18 янв, 14:30. Jassim Bin Hamad (al-Sadd) (Эр-Райян)
Сирия
0:1
Австралия

Источник: Таблица Кубка Азии
Футбол
Сборная Австралии по футболу
Сборная Сирии по футболу
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