Сборная Австралии обыграла Сирию и вышла в плей-офф Кубка Азии

Сборная Австралии одержала победу над Сирией в матче второго тура группового турнира Кубка Азии — 1:0.

Единственный гол на 59-й минуте забил Джексон Ирвайн.

Австралийцы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф Кубка Азии. После двух матчей команда с 6 очками лидирует в группе B, опережая сборные Узбекистана и Сирии на 5 очков.

В другом матче второго тура в этом квартете сыграют команды Индии и Узбекистана. Начало — в 17.30 по московскому времени.