Сборная Австралии обыграла Сирию и вышла в плей-офф Кубка Азии
Сборная Австралии одержала победу над Сирией в матче второго тура группового турнира Кубка Азии — 1:0.
Единственный гол на 59-й минуте забил Джексон Ирвайн.
Австралийцы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф Кубка Азии. После двух матчей команда с 6 очками лидирует в группе B, опережая сборные Узбекистана и Сирии на 5 очков.
В другом матче второго тура в этом квартете сыграют команды Индии и Узбекистана. Начало — в 17.30 по московскому времени.
Источник: Таблица Кубка Азии
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