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Кубок Азии: где смотреть трансляции и расписание матчей 19 января

19 января пройдут три матча Кубка Азии по футболу
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты сборной Японии.
Фото Reuters

19 января пройдут три матча группового турнира Кубка Азии по футболу. «СЭ» публикует информацию с расписанием и трансляциями игр, которые пройдут в пятницу. Время начала — московское.

Ключевые события игр Кубка Азии доступны в матч-центре «СЭ». Видеотрансляции матчей турнира в Катаре в прямом эфире показывают на канале «Старт».

Расписание и где смотреть трансляции матчей Кубка Азии 19 января

14:30. Группа D. Ирак — Япония
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на канале Start

17:30. Группа D. Вьетнам — Индонезия
Онлайн-трансляция

20:30. Группа C. Гонконг — Иран
Онлайн-трансляция

В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса, финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.

Кубок Азии по футболу завершится 10 февраля 2024 года. Матчи пройдут на восьми стадионах в Катаре.

Кубок Азии 2024: расписание матчей и состав групп

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Сборная Индонезии по футболу
Сборная Ирака по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная Японии по футболу
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