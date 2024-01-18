Кубок Азии: где смотреть трансляции и расписание матчей 19 января
19 января пройдут три матча группового турнира Кубка Азии по футболу. «СЭ» публикует информацию с расписанием и трансляциями игр, которые пройдут в пятницу. Время начала — московское.
Ключевые события игр Кубка Азии доступны в матч-центре «СЭ». Видеотрансляции матчей турнира в Катаре в прямом эфире показывают на канале «Старт».
Расписание и где смотреть трансляции матчей Кубка Азии 19 января
14:30. Группа D. Ирак — Япония
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на канале Start
17:30. Группа D. Вьетнам — Индонезия
Онлайн-трансляция
20:30. Группа C. Гонконг — Иран
Онлайн-трансляция
В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса, финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.
Кубок Азии по футболу завершится 10 февраля 2024 года. Матчи пройдут на восьми стадионах в Катаре.