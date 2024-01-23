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Сегодня, 21:02

Переводчик сборной Сирии расплакался после выхода национальной сборной в плей-офф Кубка Азии

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Переводчик сборной Сирии не сдержал эмоций во время интервью главного тренера сирийской команды Эктора Купера. Сирийцы впервые в истории вышли в плей-офф Кубка Азии.

Переводчик расплакался во время беседы Купера с корреспондентом. Журналист, бравший интервью, обнял представителя пресс-службы сирийской сборной и сам не смог сдержать слез.

23 января сборная Сирии одержала победу над Индией (1:0) в матче группы В Кубка Азии и гарантировала место в плей-офф.

Футбол
Сборная Сирии по футболу
Эктор Купер
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