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Сегодня, 20:10

Сборные Ирана и ОАЭ вышли в плей-офф Кубка Азии

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Сердар Азмун (слева) и Мехди Тареми (в центре).
Фото Reuters

Сборная Ирана победила команду ОАЭ в 3-м туре группового турнира Кубка Азии — 2:1.

Иранский форвард Мехди Тареми отметился дублем. Он забил на 26-й и 65-й минутах. На 90+3-й Яхья Аль-Гассани забил единственный гол сборной ОАЭ. Он же на 64-й минуте не реализовал пенальти.

В другом матче группы С Палестина разгромила сборную Гонконга со счетом 3:0. На 12-й и 60-й минуте голами отметился Одай Даббаг. Еще один гол на счету Заида Аль-Канбара на 48-й минуте.

Иран набрал 9 очков в 3 матчах и занял первое место в группе С, ОАЭ с 4 очками по дополнительным показателям обошли Палестину. Гонконг — четвертый (0 очков).

Сборные Ирана и ОАЭ сыграют в 1/8 финала Кубка Азии.

Палестина сохраняет шансы на выход в плей-офф — по итогам групповой стадии четыре лучших команды, занявших третьи места в своих группах, проходят в 1/8 финала.

Кубок Азии. Группа C
23 янв, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Иран
2:1
ОАЭ
Кубок Азии. Группа C
23 янв, 18:00. Abdullah bin Nasser bin Khalifa (Доха)
Гонконг
0:3
Палестина

Футбол
Сборная Ирана по футболу
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