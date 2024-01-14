Сборная ОАЭ победила Гонконг в первом матче на Кубке Азии
Сборная ОАЭ обыграла Гонконг в матче первого тура групповой стадии Кубка Азии — 3:1.
У эмиратовцев забили Султан Адиль, Яхья Аль-Гассани (оба — с пенальти) и Зайед Аль Зааби. Единственный гол гонконгцев на счету Кван Чана.
Сборная ОАЭ возглавила группу C с 3 очками, однако две другие команды из группы — Иран и Палестина — еще не провели матч между собой.
Во втором туре групповой стадии Кубка Азии сборная ОАЭ встретится с Палестиной (18 января), а Гонконг — с Ираном (19 января).
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