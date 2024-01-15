Кубок Азии: где смотреть трансляции и расписание матчей 15 января
Кубок Азии по футболу проходит с 12 января по 10 февраля 2024 года в Катаре
Кубок Азии по футболу проходит с 12 января по 10 февраля 2024 года в Катаре.
В третий игровой день запланированы три матча группового этапа. Время начала — московское.
Расписание матчей Кубка Азии
15 января, понедельник
14.30. Корея — Бахрейн
Онлайн-трансляция
17.30. Индонезия — Ирак
Онлайн-трансляция
20.30. Малайзия — Иордания
Онлайн-трансляция
В России в прямом эфире игры можно смотреть на телеканале СТАРТ по платной подписке.
В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса, финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.
Кубок Азии: календарь в актуальном виде, результаты матчей и турнирные таблицы, новости и статьи
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12 сен 2023 19:56
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