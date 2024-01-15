Кубок Азии: где смотреть трансляции и расписание матчей 15 января

Кубок Азии по футболу проходит с 12 января по 10 февраля 2024 года в Катаре

Кубок Азии по футболу проходит с 12 января по 10 февраля 2024 года в Катаре.

В третий игровой день запланированы три матча группового этапа. Время начала — московское.

Расписание матчей Кубка Азии

15 января, понедельник

14.30. Корея — Бахрейн

Онлайн-трансляция

17.30. Индонезия — Ирак

Онлайн-трансляция

20.30. Малайзия — Иордания

Онлайн-трансляция

В России в прямом эфире игры можно смотреть на телеканале СТАРТ по платной подписке.

В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса, финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.

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