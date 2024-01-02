Кубок Азии 2024: где смотреть трансляции турнира

Кубок Азии-2024 стартует 12 января в Катаре. В турнире примут участие 24 сборные. Матчи будут проходить с 12 января по 10 февраля. В плей-офф попадут по 2 лучших сборных из каждой группы, а также 4 сборных, которые займут третьи места.

Следить за матчами в прямом эфире можно с помощью раздела «Матч-центр» на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляций на телеканале Старт.

Главное соревнование национальных сборных Азии по футболу, проводимое под руководством Азиатской конфедерации футбола (АФК), проходит каждые 4 года, начиная с 1956-го, через год после чемпионата мира. Победитель становится чемпионом Азии.

С 2019 года в Кубке Азии принимают участие 24 сборных (до этого — от 4 до 16 сборных в разные годы).

Кубок Азии 2024: даты и место проведения и все участники турнира