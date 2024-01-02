Кубок Азии 2024: даты и место проведения и все участники турнира

Кубок Азии по футболу пройдет в Катаре с 12 января по 10 февраля 2024 года с участием 24 национальных сборных. Матчи состоятся на восьми стадионах, в том числе на шести аренах, на которых проходил чемпионат мира по футболу-2022.

Изначально турнир должен был принимать Китай. Страа проявила интерес к проведению турнира в 2019 году. После победы Объединенных Арабских Эмиратов Китай выразил желание провести турнир в 2023 году. Страна-организатор Кубка Азии 2023 была объявлена 4 июня 2019 года накануне 69-го конгресса ФИФА в Париже. В мае 2022 года КНДР отказался от проведения турнира из-за пандемии коронавируса.

Япония является рекордсменом Кубка Азии с четыремя победами. У Саудовской Аравии и Ирана по три победы. Чемпионский титул в 2024 будут защищать хозяева турнира — сборная Катара.