Катар и Таджикистан вышли в плей-офф Кубка Азии

Сборная Катара победила команду Китая в матче 3-го тура группового этапа Кубка Азии — 1:0.

Единственный гол в этой игре забил Хасан аль-Хайдос на 66-й минуте.

В другом матче группы Таджикистан одержал победу над Ливаном — 2:1.

У победителей отличились Парвиджон Умарбаев и Нуреддин Хамрокулов. У ливанцев забил Бассель Жради. На 54-й минуте Ливан остался вдесятером после удаления защитника Кассема Эль-Зайна.

Сборная Катара с 9 очками заняла первое место в группе А. На второй строчке — Таджикистан (4 очка). Китай (2) — на третьем месте. Ливан (1) замкнул турнирную таблицу.

Сборные Катара и Таджикистана сыграют в 1/8 финала Кубка Азии.

Китай сохраняет шансы на выход в плей-офф — по итогам групповой стадии четыре лучших команды, занявших третьи места в своих группах, проходят в 1/8 финала.