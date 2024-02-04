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4 февраля, 14:45

Кафанов оценил уровень Кубка Азии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов оценил уровень Кубка Азии

«Когда сборная России в 2022 году с Таджикистаном и Узбекистаном сыграла вничью, все считали, что это провал. Сейчас на Кубке Азии обе сборные показали, что умеют играть в футбол, четвертьфинал — это высокий уровень. Азиатские сборные научились играть. Это только подтверждает то, что уровень в Азии растет», — приводит слова Кафанова Metaratings.ru.

Сборная Таджикистана впервые в истории пробилась в четвертьфинал Кубка Азии. На этой стадии команда Петара Шегрта вылетела от Иордании. Высший успех Узбекистана — четвертое место в 2011 года. На нынешнем турнире сборная Узбекистана вылетела в 1/4 финала по пенальти от хозяев турнира катарцев.

Источник: https://metaratings.ru/news/kafanov-o-kubke-azii-vse-schitali-provalom-nichi-rossii-s-uzbekistanom-i-tadzhikistanom-330815/
Футбол
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Виталий Кафанов
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