Кафанов оценил уровень Кубка Азии

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов оценил уровень Кубка Азии

«Когда сборная России в 2022 году с Таджикистаном и Узбекистаном сыграла вничью, все считали, что это провал. Сейчас на Кубке Азии обе сборные показали, что умеют играть в футбол, четвертьфинал — это высокий уровень. Азиатские сборные научились играть. Это только подтверждает то, что уровень в Азии растет», — приводит слова Кафанова Metaratings.ru.

Сборная Таджикистана впервые в истории пробилась в четвертьфинал Кубка Азии. На этой стадии команда Петара Шегрта вылетела от Иордании. Высший успех Узбекистана — четвертое место в 2011 года. На нынешнем турнире сборная Узбекистана вылетела в 1/4 финала по пенальти от хозяев турнира катарцев.