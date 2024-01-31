Иран в серии пенальти обыграл Сирию и вышел в 1/4 финала Кубка Азии

Сборная Ирана обыграла Сирию в матче 1/8 финала Кубка Азии — 1:1 (пенальти 5:3).

Счет на 34-й минуте с пенальти открыл форвард иранцев Мехди Тареми. На 62-й минуте сирийцы отыгрались благодаря одиннадцатиметровому, который реализовал Омар Хребин.

В конце основного времени Иран остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Тареми.

Команды не сумели отличиться в дополнительное время, а в серии пенальти точнее оказались иранцы, которые реализовали все удары с точки — 5:3.

Сборная Ирана стала последним четвертьфиналистом Кубка Азии. В следующей стадии команда сыграет со сборной Японии.