Иран в серии пенальти обыграл Сирию и вышел в 1/4 финала Кубка Азии
Сборная Ирана обыграла Сирию в матче 1/8 финала Кубка Азии — 1:1 (пенальти 5:3).
Счет на 34-й минуте с пенальти открыл форвард иранцев Мехди Тареми. На 62-й минуте сирийцы отыгрались благодаря одиннадцатиметровому, который реализовал Омар Хребин.
В конце основного времени Иран остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Тареми.
Команды не сумели отличиться в дополнительное время, а в серии пенальти точнее оказались иранцы, которые реализовали все удары с точки — 5:3.
Сборная Ирана стала последним четвертьфиналистом Кубка Азии. В следующей стадии команда сыграет со сборной Японии.
Источник: Сетка плей-офф Кубка Азии
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