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31 января, 22:01

Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Азии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Узбекистана.
Фото Reuters

На Кубке Азии определились все 8 участников 1/4 финала турнира.

В последнем матче 1/8 финала сборная Ирана обыграла Сирию (1:1, пенальти 5:3) и стала последним четвертьфиналистом турнира.

В 1/4 финала сыграют:

  • Таджикистан — Иордания
  • Австралия — Корея
  • Иран — Япония
  • Катар — Узбекистан

Матчи четвертьфинала пройдут 2-3 февраля.

Кубок Азии проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля. Изначально турнир должен был принять Китай, но в 2022 году в стране отказались от проведения Кубка Азии из-за вспышки коронавируса.

Сборная Катара является действующим победителем Кубка Азии. В 2019 году нынешние хозяева турнира обыграли в финале Японию (3:1).

Источник: Сетка плей-офф Кубка Азии
Футбол
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