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31 января, 17:15

Алдонин считает сборные Узбекистана и Таджикистана конкурентоспособными соперниками

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на выход сборных Узбекистана и Таджикистана в четвертьфинал Кубка Азии.

«Не стоит недооценивать тех соперников, с кем мы играли. Да, возможно, у этих сборных нет каких-то победных традиций, но тем не менее то, что они отбираются у себя в квалификациях, говорит об их определенном уровне. Это конкурентоспособные соперники», — цитирует Алдонина RT.

В 1/4 финала Таджикистан 2 февраля сыграет с Иорданией. Команда Узбекистана на следующий день проведет матча против Катара.

Кубок Азии-2023 проходит в Катаре. Изначально турнир должен был принимать Китай, но в мае 2022 года страна отказалась от проведения соревнований.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1266101-aldonin-uzbekistan-tadzhikistan
Евгений Алдонин
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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