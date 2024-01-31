Алдонин считает сборные Узбекистана и Таджикистана конкурентоспособными соперниками

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на выход сборных Узбекистана и Таджикистана в четвертьфинал Кубка Азии.

«Не стоит недооценивать тех соперников, с кем мы играли. Да, возможно, у этих сборных нет каких-то победных традиций, но тем не менее то, что они отбираются у себя в квалификациях, говорит об их определенном уровне. Это конкурентоспособные соперники», — цитирует Алдонина RT.

В 1/4 финала Таджикистан 2 февраля сыграет с Иорданией. Команда Узбекистана на следующий день проведет матча против Катара.

Кубок Азии-2023 проходит в Катаре. Изначально турнир должен был принимать Китай, но в мае 2022 года страна отказалась от проведения соревнований.