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Южная Корея сыграла вничью с Иорданией в матче Кубка Азии

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Мохамед аль-Хардан (слева) и Сон Хын Мин.
Фото AFP

Сборная Южной Кореи сыграла вничью с Иорданией в матче группового этапа Кубка Азии — 2:2.

Обе команды забили по одному голу в свои ворота: у иорданцев это сделал Язан Аль-Араб, у корейцев — Пак Юнг Во.

Также за Иордан забил нападающий Язан Аль-Наймат, а за Корею — Сон Хын Мин, реализовавший пенальти.

Иордания и Южная Корея набрали по 4 очка в двух матчах. Иорданцы лидируют в группе E, опережая идущих вторыми корейцев по разности забитых и пропущенных мячей.

Кубок Азии. Группа E
20 янв, 14:30. Al Thumama Stadium (Доха)
Иордания
2:2
Корея

Источник: Турнирная таблица. Кубок Азии
Сон Хын Мин
Футбол
Сборная Иордании по футболу
Сборная Кореи по футболу
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