Южная Корея сыграла вничью с Иорданией в матче Кубка Азии

Сборная Южной Кореи сыграла вничью с Иорданией в матче группового этапа Кубка Азии — 2:2.

Обе команды забили по одному голу в свои ворота: у иорданцев это сделал Язан Аль-Араб, у корейцев — Пак Юнг Во.

Также за Иордан забил нападающий Язан Аль-Наймат, а за Корею — Сон Хын Мин, реализовавший пенальти.

Иордания и Южная Корея набрали по 4 очка в двух матчах. Иорданцы лидируют в группе E, опережая идущих вторыми корейцев по разности забитых и пропущенных мячей.