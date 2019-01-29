19:04 | Футбол — Кубок Азии

Болельщики сборной ОАЭ забросали ботинками игроков Катара в полуфинале Кубка Азии

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Фанаты сборной ОАЭ забросали ботинками футболистов национальной команды Катара, которые праздновали второй забитый мяч в полуфинальном матче Кубка Азии. Ранее сообщалось, что граждане Катара не смогли попасть на территорию ОАЭ для посещения этого турнира. 

Напомним, 5 июня 2017 года Бахрейн, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив это государство в поддержке терроризма. 

В Катаре пройдет чемпионат мира по футболу-2022. 

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