Болельщики сборной ОАЭ забросали ботинками игроков Катара в полуфинале Кубка Азии

Фанаты сборной ОАЭ забросали ботинками футболистов национальной команды Катара, которые праздновали второй забитый мяч в полуфинальном матче Кубка Азии. Ранее сообщалось, что граждане Катара не смогли попасть на территорию ОАЭ для посещения этого турнира.

Fans throwing shoes at the Qatari players after they score their 2nd goal 😲 pic.twitter.com/zCxyhZeWOc – Jordan Gardner (@mrjordangardner) 29 января 2019 г.

Напомним, 5 июня 2017 года Бахрейн, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив это государство в поддержке терроризма.

В Катаре пройдет чемпионат мира по футболу-2022.

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