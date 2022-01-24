Защитник сборной Коморских островов Аль-Хадур сыграет в воротах против Камеруна

Из-за отсутствия вратарей в матче 1/8 финала Кубка африканских наций за сборную Коморских островов в воротах сыграет защитник Шакер-Аль-Хадур.

30-летний футболист выступает за «Аяччо» во втором французском дивизионе. В текущем сезоне он провел за команду один матч, проведя на поле три минуты. На текущем Кубке Африки он пока не выходил на поле, проведя все матчи в запасе.

Два вратаря команды: Али Ахамада и Мойад Уссейни — ранее сдали положительные тесты на коронавирус. Основной голкипер сборной Салим Бен-Буана до этого получил травму в матче со сборной Ганы.