Тунис проиграл Мали, Экваториальная Гвинея — Кот-д'Ивуар. Расписание и результаты матчей Кубка Африки
Кубок африканских наций 2021: расписание и результаты матчей, где смотреть трансляции
С 9 января по 6 февраля в Камеруне проходит Кубок африканских наций-2021.
«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляции матчей Кубка Африки. Видеотрансляции в прямом эфире будут доступны на платформе «Okko Спорт».
Формат турнира выглядит следующим образом: 24 команды разделены на 6 групп, по 4 в каждой. В группах сборные сыграют между собой по круговой системе. В плей-офф Кубка Африки выходят команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также 4 лучшие команды, занявшие третьи места. С 1/8 финала начинаются игры на выбывание с финалом и матчем за 3-е место.
12 января, среда
13 января, четверг
14 января, пятница
15 января, суббота
16 января, воскресенье
17 января, понедельник
18 января, вторник
19 января, среда
20 января, четверг
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