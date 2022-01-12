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Сегодня, 21:35

Тунис проиграл Мали, Экваториальная Гвинея — Кот-д'Ивуар. Расписание и результаты матчей Кубка Африки

Кубок африканских наций 2021: расписание и результаты матчей, где смотреть трансляции
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Болельщики сборной Ганы.
Фото Getty Images

С 9 января по 6 февраля в Камеруне проходит Кубок африканских наций-2021.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляции матчей Кубка Африки. Видеотрансляции в прямом эфире будут доступны на платформе «Okko Спорт».

Формат турнира выглядит следующим образом: 24 команды разделены на 6 групп, по 4 в каждой. В группах сборные сыграют между собой по круговой системе. В плей-офф Кубка Африки выходят команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также 4 лучшие команды, занявшие третьи места. С 1/8 финала начинаются игры на выбывание с финалом и матчем за 3-е место.

12 января, среда

Кубок Африки. Группа E
12 янв, 22:00. Japoma (Дуала)
Экваториальная Гвинея
Кот-д`Ивуар

13 января, четверг

Кубок Африки. Группа A
13 янв, 19:00. Olembe (Яунде)
Камерун
Эфиопия
Кубок Африки. Группа A
13 янв, 22:00. Olembe (Яунде)
Кабо-Верде
Буркина-Фасо

14 января, пятница

Кубок Африки. Группа B
14 янв, 16:00. Kouekong (Бафусам)
Сенегал
Гвинея
Кубок Африки. Группа B
14 янв, 19:00. Kouekong (Бафусам)
Малави
Зимбабве
Кубок Африки. Группа C
14 янв, 19:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Марокко
Коморские острова
Кубок Африки. Группа C
14 янв, 22:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Габон
Гана

15 января, суббота

Кубок Африки. Группа D
15 янв, 19:00. Roumde Adjia (Гаруа)
Нигерия
Судан
Кубок Африки. Группа D
15 янв, 22:00. Roumde Adjia (Гаруа)
Гвинея-Биссау
Египет

16 января, воскресенье

Кубок Африки. Группа F
16 янв, 16:00. Limbe (Лимбе)
Гамбия
Мали
Кубок Африки. Группа E
16 янв, 19:00. Japoma (Дуала)
Кот-д`Ивуар
Сьерра-Леоне
Кубок Африки. Группа F
16 янв, 19:00. Limbe (Лимбе)
Тунис
Мавритания
Кубок Африки. Группа E
16 янв, 22:00. Japoma (Дуала)
Алжир
Экваториальная Гвинея

17 января, понедельник

Кубок Африки. Группа A
17 янв, 19:00. Olembe (Яунде)
Кабо-Верде
Камерун
Кубок Африки. Группа A
17 янв, 19:00. Kouekong (Бафусам)
Буркина-Фасо
Эфиопия

18 января, вторник

Кубок Африки. Группа B
18 янв, 19:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Зимбабве
Гвинея
Кубок Африки. Группа B
18 янв, 19:00. Kouekong (Бафусам)
Малави
Сенегал
Кубок Африки. Группа C
18 янв, 22:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Габон
Марокко
Кубок Африки. Группа C
18 янв, 22:00. Roumde Adjia (Гаруа)
Гана
Коморские острова

19 января, среда

Кубок Африки. Группа D
19 янв, 22:00. Roumde Adjia (Гаруа)
Гвинея-Биссау
Нигерия
Кубок Африки. Группа D
19 янв, 22:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Египет
Судан

20 января, четверг

Кубок Африки. Группа E
20 янв, 19:00. Japoma (Дуала)
Кот-д`Ивуар
Алжир
Кубок Африки. Группа E
20 янв, 19:00. Limbe (Лимбе)
Сьерра-Леоне
Экваториальная Гвинея
Кубок Африки. Группа F
20 янв, 22:00. Limbe (Лимбе)
Гамбия
Тунис
Кубок Африки. Группа F
20 янв, 22:05. Japoma (Дуала)
Мали
Мавритания
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