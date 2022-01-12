С 9 января по 6 февраля в Камеруне проходит Кубок африканских наций-2021.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляции матчей Кубка Африки. Видеотрансляции в прямом эфире будут доступны на платформе «Okko Спорт».

Формат турнира выглядит следующим образом: 24 команды разделены на 6 групп, по 4 в каждой. В группах сборные сыграют между собой по круговой системе. В плей-офф Кубка Африки выходят команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также 4 лучшие команды, занявшие третьи места. С 1/8 финала начинаются игры на выбывание с финалом и матчем за 3-е место.

12 января, среда

13 января, четверг

14 января, пятница

15 января, суббота

16 января, воскресенье

17 января, понедельник

18 января, вторник

19 января, среда

20 января, четверг