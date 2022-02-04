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Сегодня, 04:25

В финале Кубка Африки не сыграет ни один футболист из чемпионата России

Евгений Козинов
Корреспондент

В четверг, 3 февраля, сборная Египта обыграла Камерун в полуфинале Кубка Африки. Победитель определился в серии пенальти.

В финале египтяне встретятся с командой Сенегала. Игра состоится в воскресенье, 6 февраля.

Таким образом, в финале турнира не сыграет ни один футболист из чемпионата России.

В матче за третье место Кубка Африки сыграют сборные Буркина-Фасо и Камеруна. За буркинийцев выступает форвард «Ахмата» Мохамед Конате, а за камерунцев — нападающий «Динамо» Клинтон Нжи.

Клинтон Нжи
Мохамед Конате
Сборная Египта по футболу
Сборная Камеруна по футболу
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