В финале Кубка Африки не сыграет ни один футболист из чемпионата России

В четверг, 3 февраля, сборная Египта обыграла Камерун в полуфинале Кубка Африки. Победитель определился в серии пенальти.

В финале египтяне встретятся с командой Сенегала. Игра состоится в воскресенье, 6 февраля.

Таким образом, в финале турнира не сыграет ни один футболист из чемпионата России.

В матче за третье место Кубка Африки сыграют сборные Буркина-Фасо и Камеруна. За буркинийцев выступает форвард «Ахмата» Мохамед Конате, а за камерунцев — нападающий «Динамо» Клинтон Нжи.