Абубкар раскритиковал игроков сборной Камеруна после поражения в полуфинале Кубка Африки

Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар после поражения от Египта в 1/2 финала Кубка Африки раскритиковал своих партнеров по команде. Египтяне выиграли в серии пенальти.

«Это большое разочарование, мы организаторы Кубка Африки. К сожалению, мы проиграли в полуфинале. Это футбол, тут за ошибки платят. У нас сильная команда, мы всегда выигрываем, когда пытаемся играть как команда.

Сегодня каждому хотелось показать, на что он способен. Футбол не обманешь. Каждый раз, когда мы играем вместе — выигрываем. Каждый раз, когда все пытаются делать то, что хотят, мы проигрываем. Результат сегодня тому свидетельство. Это проблема. Каждый думает о себе, и это ужасно, вот и все", — цитирует Foot Mercato Абубакара.