Тренер сборной Египта раскритиковал ФИФА и КАФ после выхода в финал Кубка Африки

Главный тренер сборной Египта Карлуш Кейрош после победы над Камеруном в полуфинале Кубка Африки раскритиковал ФИФА и Африканскую конфедерацию футбола (КАФ). Победитель определился в серии пенальти.

«КАФ не уважает Египет. Я посвятил всю свою жизнь футболу и не согласен находиться в руках этих неподготовленных людей. ФИФА и КАФ должны понять, что мы посвящаем свою жизнь футболу», — приводит Canal+ слова Кейроша.

Кейрош не сможет руководить своей командой в финале турнира, так как получил красную карточку в игре с Камеруном.

В финале сборная Египта встретится с командой Сенегала. Игра состоится в воскресенье, 6 февраля.