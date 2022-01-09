Подтверждены требования ковид-протокола на Кубке Африки. Команде нужно минимум 11 здоровых футболистов
Получили подтверждение условия ковид-протокола, который будет действовать во время проведения Кубка Африки, сообщает Sky Sports.
Команды обязаны будут выйти на поле, если в составе есть хотя бы 11 игроков с отрицательными тестами на COVID-19. В случае, если среди подобных футболистов не будет вратаря, то место в воротах должен будет занять полевой игрок.
Если команда не наберет 11 доступных игроков, то ей будет засчитано техническое поражение со счетом 0:2.
Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром Африки среди сборных и проводится раз в два года. В прошлом году турнир был перенесен на начало 2022 года из-за коронавируса.
Методология
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