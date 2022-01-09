Голкипер Менди пропустит старт Кубка Африки из-за коронавируса
Голкипер сборной Сенегала Эдуар Менди пропустит стартовый матч команды на Кубке Африки против Зимбабве. Он сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Sky Sports.
Также положительные тесты на COVID-19 сдали защитник Калиду Кулибали и форвард Фамара Дьедиу.
Ранее стали известны основные принципы ковид-протокола Кубка Африки.
Команда обязана принять участие в матче, если как минимум 11 игроков сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Конфедерация африканского футбола уточнила, что если среди этих футболистов не будет вратаря, то место в воротах должен занять любой другой игрок.
Команде, у которой не наберется 11 игроков, будет засчитано техническое поражение со счетом 0:2.
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