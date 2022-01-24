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Сегодня, 22:08

Сборная Коморских островов была вынуждена переодеваться в автобусе

Иван Шитик
Корреспондент

Сборная Коморских островов чуть не опоздала на матч 1/8 финала Кубка африканских наций против Камеруна. Автобусу команды не было предоставлено обещанное сопровождение, так что команда застряла в пробке.

Чтобы успеть к стартовому свистку, игроки Комор были вынужден переодеваться прямо в автобусе.

Напомним, что из-за отсутствия вратарей в матче 1/8 финала за сборную Коморских островов в воротах играет защитник Шакер-Аль-Хадур.

Сборная Камеруна по футболу
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Защитник сборной Коморских островов Аль-Хадур сыграет в воротах против Камеруна
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