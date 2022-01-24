Сборная Коморских островов была вынуждена переодеваться в автобусе

Сборная Коморских островов чуть не опоздала на матч 1/8 финала Кубка африканских наций против Камеруна. Автобусу команды не было предоставлено обещанное сопровождение, так что команда застряла в пробке.

Чтобы успеть к стартовому свистку, игроки Комор были вынужден переодеваться прямо в автобусе.

Incroyable. Bloqu?s dans les embouteillages en l'absence d'une escorte qui leur avait ?t? promise, les joueurs des Comores?? ont du pr?parer leur match... dans le bus.



? @fmprv_ pic.twitter.com/BLaZ58mljR — Actu Foot (@ActuFoot_) January 24, 2022

Напомним, что из-за отсутствия вратарей в матче 1/8 финала за сборную Коморских островов в воротах играет защитник Шакер-Аль-Хадур.