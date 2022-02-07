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Садио Мане опубликовал в Instagram фотографию в постели с Кубком Африки

Нападающий «Ливерпуля» Мане показал фотографию в постели с Кубком Африки
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегела Садио Мане опубликовал в Instagram фотографию в постели с Кубком Африки.

Также с трофеем сфотографировался защитник «Ливерпуля» и сенегальской сборной Калиду Кулибали.

Вчера, 6 февраля, сборная Сенегала в серии пенальти одержала победу над командой Египта в финале Кубка Африки 2022 года. 29-летний Мане был признан лучшим игроком турнира.

Садио Мане
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
Калиду Кулибали
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