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Сегодня, 00:45

Сенегал по пенальти обыграл Египет в финале Кубка Африки

Евгений Петров
Корреспондент
Сенегал — победитель Кубка Африки.
Фото AFP

Победителем Кубка африканских наций стала сборная Сенегала. В финале команда победила сборную Египта в серии пенальти.

Основное и дополнительное время завершились вничью — 0:0. Сенегал мог забить в первом тайме, но Садио Мане не реализовал пенальти. Его удар отразил голкипер египтян Мохамед Абугабаль. Это произошло на седьмой минуте.

В серии послематчевых пенальти точнее были сенегальцы — 4:2. Победный 11-метровый реализовал Мане.

Сборная Сенегала стала победителем Кубка африканских наций впервые в своей истории. Египет выигрывал турнир семь раз, что является рекордом.

Кубок африканских наций проходил в Камеруне с 9 января по 6 февраля.

Кубок Африки. Финал
06 февр, 22:00. Olembe (Яунде)
Сенегал
0:0
Египет
Серия пенальти
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Нереализованный пенальти
Мане 7
Сенегал
Менди Диалло Сисс Кулибали Сарр Гей Менди Куяте (Гей, 66 ) Мане Сарр (Диа, 77 ) Дьедиу (Дьенг, 77 )
Египет
Абугабаль Абдель Монем Хамди Эль-Сулейя (Сайед, 59) Фати (Лашин, 99) Ашур Эль Фотух Эль-Нени Салах Мостафа Мохамед (Трезеге, 59) Мармуш (Хамди, 59)
Предупреждения
Менди 17, Кулибали 44, Диалло 54, Мане 88  -  Абдель Монем 5, Фати 37
Судьи
Гомес (ЮАР)

Сборная Египта по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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Победитель финала Кубка Африки между сборными Сенегала и Египта определится в серии пенальти

Сенегал выиграл Кубок африканских наций впервые в своей истории
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