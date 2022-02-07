Сенегал по пенальти обыграл Египет в финале Кубка Африки

Победителем Кубка африканских наций стала сборная Сенегала. В финале команда победила сборную Египта в серии пенальти.

Основное и дополнительное время завершились вничью — 0:0. Сенегал мог забить в первом тайме, но Садио Мане не реализовал пенальти. Его удар отразил голкипер египтян Мохамед Абугабаль. Это произошло на седьмой минуте.

В серии послематчевых пенальти точнее были сенегальцы — 4:2. Победный 11-метровый реализовал Мане.

Сборная Сенегала стала победителем Кубка африканских наций впервые в своей истории. Египет выигрывал турнир семь раз, что является рекордом.

Кубок африканских наций проходил в Камеруне с 9 января по 6 февраля.