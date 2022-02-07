Защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали прокомментировал победу в финале Кубка Африки над Египтом.

«Мы счастливы. Мы знали, что выиграть Кубок африканских наций будет сложно, но сегодня мы это сделали. Наша команда заслужила этот титул. Мы долго шли к этому, наша команда великолепна. Это была сложная игра и тяжелый турнир. Мы сделали это с нашей командой и нашей силой. Наш вратарь — лучший в мире», — приводит слова Кулибали BBC Sport.

Основное и дополнительное время завершились вничью — 0:0. Сенегал мог забить в первом тайме, но Садио Мане не реализовал пенальти. В серии пенальти сенегальцы победили со счетом 4-2.

Сборная Сенегала стала победителем Кубка африканских наций впервые в своей истории. Египет выигрывал турнир семь раз, что является рекордом.