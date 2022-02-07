Мане: «Это лучший день в моей жизни. Я выигрывал Лигу чемпионов, но Кубок Африки для меня важнее»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане прокомментировал победу национальной команды на Кубке Африки.

«Это лучший день в моей жизни, — приводит слова Мане BBC. — Я выигрывал Лигу чемпионов, но Кубок Африки для меня важнее. Я рад за себя и за всю свою семью«.

По словам нападающего, когда он не забил первый пенальти, это было большим ударом для него.

«Мои партнеры по сборной подошли ко мне и сказали: «Садио, мы проигрываем вместе и выигрываем вместе. Мы тебя знаем. Ты многое для нас сделал, продолжай двигаться вперед». Это сделало меня сильнее. Трофей принадлежит всей сборной Сенегала. Каждый этого заслуживает», — сказал он.

Вчера, 6 февраля, сборная Сенегала в серии пенальти одержала победу над командой Египта в финале Кубка Африки 2022 года. 29-летний Мане был признан лучшим игроком турнира.