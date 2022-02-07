Форвард сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Кубка африканских наций

Лучшим игроком Кубка африканских наций признан форвард сборной Сенегала Садио Мане. Об этом объявили после финального матча.

Мане на этом турнире забил три мяча. В финале против Египта (0:0, пенальти — 4:2) он сначала не реализовал 11-метровый в основное время, но в послематчевой серии забил решающий пенальти.

Лучшим вратарем турнира признан партнер Мане по сборной Эдуар Менди. Лучшим бомбардиром стал форвард сборной Камеруна Венсан Абубакар (восемь голов). Лучшим игроком финала стал вратарь сборной Египта Мохамед Абугабаль.