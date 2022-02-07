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Сегодня, 01:15

Форвард сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Кубка африканских наций

Евгений Петров
Корреспондент
Садио Мане и Идрисса Гей.
Фото Reuters

Лучшим игроком Кубка африканских наций признан форвард сборной Сенегала Садио Мане. Об этом объявили после финального матча.

Мане на этом турнире забил три мяча. В финале против Египта (0:0, пенальти — 4:2) он сначала не реализовал 11-метровый в основное время, но в послематчевой серии забил решающий пенальти.

Лучшим вратарем турнира признан партнер Мане по сборной Эдуар Менди. Лучшим бомбардиром стал форвард сборной Камеруна Венсан Абубакар (восемь голов). Лучшим игроком финала стал вратарь сборной Египта Мохамед Абугабаль.

Садио Мане
Сборная Египта по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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