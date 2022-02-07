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Сегодня, 01:36

Менди: «Сборная Сенегала очень усердно работала, чтобы выиграть Кубок Африки»

Сергей Разин
корреспондент

Вратарь сборной Сенегала Эдуар Менди прокомментировал победу в финале Кубка Африки над Египтом.

«Мы гордимся победой, наша сборная никогда не выигрывала Кубок раньше. Мы очень усердно работали, чтобы выиграть этот трофей, и сегодня мы победили как команда и как страна, и поэтому я очень горжусь этим. Нападающие действовали очень хорошо, я старался изо всех сил, чтобы отразить один удар, и мне это удалось, так что я очень счастлив!» — приводит слова Менди BBC Sport.

Основное и дополнительное время завершились вничью — 0:0. Сенегал мог забить в первом тайме, но Садио Мане не реализовал пенальти. В серии пенальти сенегальцы победили со счетом 4-2.

Сборная Сенегала стала победителем Кубка африканских наций впервые в своей истории. Египет выигрывал турнир семь раз, что является рекордом.

Эдуар Менди
Сборная Египта по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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