Мане поддержал Салаха после финала Кубка Африки

После финального матча Кубка африканских наций форвард сборной Сенегала Садио Мане выразил поддержку нападающему сборной Египта Мохамеду Салаху. Оба футболиста выступают за «Ливерпуль».

Один из главных кадров финала! Садио Мане успокаивает Мо Салаха ? pic.twitter.com/4q6xl6n9E8 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 6, 2022

Мане был признан лучшим игроком турнира. В финале против Египта (0:0, пенальти — 4:2) он сначала не реализовал 11-метровый в основное время, но в послематчевой серии забил решающий пенальти.

Сборная Сенегала впервые стала победителем Кубка африканских наций. Египет выиграл турнир семь раз.