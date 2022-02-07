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Сегодня, 01:25

Мане поддержал Салаха после финала Кубка Африки

Евгений Петров
Корреспондент
Садио Мане и Мохамед Салах.
Фото Reuters

После финального матча Кубка африканских наций форвард сборной Сенегала Садио Мане выразил поддержку нападающему сборной Египта Мохамеду Салаху. Оба футболиста выступают за «Ливерпуль».

Мане был признан лучшим игроком турнира. В финале против Египта (0:0, пенальти — 4:2) он сначала не реализовал 11-метровый в основное время, но в послематчевой серии забил решающий пенальти.

Сборная Сенегала впервые стала победителем Кубка африканских наций. Египет выиграл турнир семь раз.

Мохамед Салах
Садио Мане
Сборная Египта по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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