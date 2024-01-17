Сборная Марокко в большинстве разгромила Танзанию на Кубке Африки

Сборная Марокко победила Танзанию в первом туре группового турнира Кубка Африки — 3:0.

На 30-й минуте счет открыл Ромен Саисс. Аззедин Унаи удвоил преимущество марокканцев на 77-й минуте. Окончательный счет пять минут спустя установил Юссеф Эн-Несири.

Танзанийцы играли в меньшинстве с 70-й минуты — две желтые карточки получил Новатус Дишмаш Мироши.

Сборная Марокко с 3 очками возглавила группу F. В другом матче этого квартета команда ДР Конго сыграет с Замбией. Начало — в 23.00 по московскому времени.