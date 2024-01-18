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Сегодня, 12:00

Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 18 января

18 января пройдет матч Кот-д'Ивуар — Нигерия и еще две игры Кубка Африки
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Виктор Осимхен.
Виктор Осимхен.
Фото AFP

18 января в Кот-д'Ивуаре пройдут три матча группового турнира Кубка Африки по футболу. «СЭ» публикует информацию с расписанием и трансляциями игр, которые пройдут в четверг на Кубке африканских наций. Время начала — московское.

Видеотрансляции матчей Кубка Африки-2024 доступны в прямом эфире для всех пользователей с подпиской на онлайн-сервисе Okko Sport. Ключевые события игр турнира также доступны в матч-центре «СЭ».

Кубок Африки по футболу 2024: расписание и где смотреть трансляции 18 января

17:00. Группа А. Экваториальная Гвинея — Гвинея-Биссау
Онлайн-трансляция

20:00. Группа А. Кот-д'Ивуар — Нигерия
Онлайн-трансляция

23:00. Группа B. Египет — Гана
Онлайн-трансляция

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Ознакомиться с кратким гидом по африканскому турниру можно по ссылке на материал «СЭ».

Олимпийский стадион Эбимпе в&nbsp;Абиджане перед стартом Кубка африканских наций 2024. Кубок Африки — основная информация: даты и участники, где смотреть трансляции матчей
Футбол
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